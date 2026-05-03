Inter revela caso de injúria racial contra atleta do sub-13; torcedor é detido

O comunicado foi publicado no site oficial do clube. Inter / Divulgação

O Inter publicou uma nota oficial na madrugada deste domingo (3) na qual diz ter ocorrido um ato de racismo durante a noite de sábado contra um atleta do time sub-13. O caso ocorreu na Copa Marau Sub-13 em jogo contra o Azuriz-PR.

O clube informou que o protocolo antirracismo foi acionado e a partida foi paralisada aos 13 minutos do primeiro tempo. O jogador colorado, seus responsáveis e o homem identificado foram à delegacia.

O boletim de ocorrência foi registrado e o torcedor acabou detido. O Inter afirmou que o homem estava identificado com outro clube, sem citar qual instituição.

Leia a nota do Inter na íntegra

O Sport Club Internacional repudia, de forma veemente, o ato de racismo sofrido por um atleta da categoria Sub-13 do Clube durante a partida contra o Azuriz, realizada na noite deste sábado (02), válida pelas quartas de final da Copa Marau Sub-13, na cidade de Marau (RS).

Aos 13 minutos do primeiro tempo, um torcedor identificado, de outro clube, proferiu ofensas de cunho racial contra o jogador colorado.

Diante da gravidade do ocorrido, o protocolo antirracismo foi imediatamente acionado. A partida foi paralisada pela arbitragem. O jogador, seus responsáveis e o indivíduo identificado foram encaminhados à delegacia, acompanhados por um profissional do Inter, que prestou apoio. No local, foi registrado o boletim de ocorrência. O autor da injúria foi detido.