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Inter recebe o Athletic-MG de olho em manter o crescimento, premiação milionária e evitar vexame

Partida da Copa do Brasil está marcada para 19h30min; na ida, colorados venceram por 2 a 1

Rafael Diverio

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