Inter recebe o Athletic-MG de olho em manter o crescimento, premiação milionária e evitar vexame

Fabinho Soldado e Pezzolano conversam no CT Parque Gigante. Filipe Maciel / Inter,Divulgação

Para evitar problemas, seguir a maré positiva e crescer, o Inter recebe nesta terça, às 19h30min, o Athletic-MG, na quinta fase da Copa do Brasil. Um simples empate é suficiente para avançar na competição, evitar a crise de cair para uma equipe da Série B e arrumar R$ 3 milhões pela disputa da próxima etapa. Com todo esse cenário, a tendência é de força máxima no Beira-Rio, mesmo com a vantagem de 2 a 1 do jogo de ida.

Quem estiver bem, vai para o jogo. Paulo Pezzolano quer minimizar riscos. Isso não significa, porém, que os mesmos 11 que começaram a partida do sábado, em Curitiba, sejam repetidos em Porto Alegre. Pelo contrário, é quase certo que o técnico mantenha a postura de alterar o time.

Pezzolano deu esse indício na entrevista coletiva após o empate em 2 a 2 pelo Brasileirão, contra o Coritiba. Perguntado sobre alguns jogadores, como Alan Patrick e Borré, respondeu:

— Borré é titular. Em alguns jogos vai começar, outros não, depende do momento. Félix Torres, Victor Gabriel e Mercado são titulares. Mas só jogam dois. Com jogos de 100 minutos, alguns vão iniciar e outros vão terminar. Cada um com a sua importância.

Sobre Borré e Alan Patrick, especificamente, foi além:

— Ele fez dois gols nos últimos dois jogos. Todos sabemos da qualidade. Alan Patrick teve três bolas que só ele teria a capacidade de limpar a jogada. Vou precisar de todos, que estejam preparados.

Borré, portanto, poderia receber uma chance de começar

Por questões físicas, Bruno Henrique deve ficar no banco. Thiago Maia é o mais cotado para substituí-lo. Os meias abertos devem ser Bernabei na esquerda e Allex na direita, ainda que Vitinho tenha aproveitado as duas chances que teve nas partidas anteriores.

A defesa continuará com Félix Torres e Victor Gabriel, já que estão suspensos pelo Brasileirão e não jogarão contra o Vasco. Mercado, que retornará diante dos cariocas, deve entrar no segundo tempo para ganhar ritmo.

Do lado do Athletic-MG, a equipe empacou desde a derrota para o Inter. Além de não vencer mais, perdeu o atacante Ronaldo por lesão. O zagueiro Belezi afirmou, às redes da patrocinadora do clube:

— Vamos respeitar o Inter, um dos gigantes do Brasil, mas óbvio que impondo o nosso jogo e buscando o placar a toda hora. Todo time gosta de jogar em casa, ao lado da torcida, mas podemos fazer a atmosfera lá virar contra eles.

A Copa do Brasil terá a sexta fase apenas após a Copa do Mundo. Depois da janela de transferências também, portanto. É a remota chance de buscar um título na temporada.