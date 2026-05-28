Inter realiza treino tático para enfrentar o Bragantino; confira o provável time

A quinta-feira (28) foi de treino tático do Inter no CT Parque Gigante. A atividade foi a terceira de cinco em preparação para o jogo contra o Bragantino, às 11h de domingo (31), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
O principal ponto de trabalho do técnico Paulo Pezzolano é o substituto de Bernabei, expulso na última rodada. Allex é o favorito, mas Alan Patrick e Borré também são opções.
A boa notícia é o retorno de Carbonero, que cumpriu suspensão. Ele deve formar dupla de ataque com Alerrandro, mas pode ser deslocado para o lado esquerdo caso o treinador não escale Allex.
Há também uma disputa entre Juninho e Victor Gabriel. O primeiro tomou a titularidade nas últimas partidas, mas não está afirmado.
Um provável Inter tem: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Matheus Bahia; Villagra e Bruno Henrique; Vitinho e Allex; Carbonero e Alerrandro.
