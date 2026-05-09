Inter perde dupla de zaga titular para próximo jogo no Brasileirão

Autor do gol que salvou o Inter da derrota, Félix Torres recebeu amarelo contra o Coritiba. Ricardo Duarte / SC Internacional

A dupla de zaga titular do Inter será desfalque na 16ª rodada do Brasileirão. Punidos com cartão amarelo no empate em 2 a 2 com o Coritiba, neste sábado (9), no Couto Pereira, Victor Gabriel e Félix Torres estão suspensos e não enfrentam o Vasco, no próximo final de semana, no Beira-Rio.

Ambos estavam pendurados, com dois cartões acumulados. O equatoriano, que empatou no fim para o Inter, foi punido ainda no fim do primeiro tempo, por falta em Pedro Rocha. Depois, na etapa complementar, foi a vez do jovem receber amarelo por falta em Jacy — lance que originou o segundo gol do adversário.

Assim, Juninho e Clayton Sampaio devem ser os substitutos para o jogo contra o Vasco, às 18h30min de sábado (15). Lesionado desde o fim de abril, Mercado está em fase final de recuperação de lesão e pode vir a ser opção.

Porém, antes de pensar em substituições para o Brasileirão, o Inter volta as atenções para a Copa do Brasil. Na terça-feira (12), o time de Paulo Pezzolano enfrenta o Athletic, no Beira-Rio, pelo jogo de volta da quinta fase. Após vencer a ida por 2 a 1, o Colorado joga por um empate para avançar às oitavas de final.