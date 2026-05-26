Inter pede à CBF reconhecimento do título do Brasileirão de 2005

Reunião com representantes do Inter e da CBF nesta terça-feira (26). CBF / Divulgação

O Inter protocolou, nesta terça-feira (26), um pedido à CBF pelo reconhecimento do título do Campeonato Brasileiro de 2005, conquistado pelo Corinthians. O motivo é o impacto da "Máfia do Apito", que anulou 11 jogos da competição.

Conforme nota divulgada pelo Colorado, o objetivo não é retirar o troféu dos paulistas, mas "promover uma reparação histórica diante dos impactos causados pelas decisões tomadas à época". Assim, os dois clubes seriam considerados campeões da edição.

Em reunião no Rio de Janeiro, o pedido foi entregue por: Alessandro Barcellos, presidente do Inter; Fernando Carvalho, ex-presidente; Jorge Oliveira Filho, vice-presidente de Assuntos Jurídicos; Leonardo Aquino, conselheiro e autor do requerimento junto ao Conselho Deliberativo; Daniel Cravo, advogado do clube à época e responsável técnico pelo trabalho; e Luciano Hocsman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol.

Eles foram recebidos por Samir Xaud, presidente da CBF; Julio Avellar, diretor-geral de Competições; Helder Melillo, o diretor executivo de Gestão; e André Mattos, o diretor jurídico.

O pedido, segundo o clube, reúne "fundamentos jurídicos, históricos e desportivos" sustentado por "documentos, parecer técnico especializado, declarações públicas de personagens envolvidos no caso e precedentes de reconhecimentos históricos realizados pela própria entidade esportiva em outras ocasiões".

Presidente da CBF falou sobre o assunto há duas semanas

No Beira-Rio, antes de Inter x Athletic, em 12 de maio, o presidente da CBF Samir Xaud foi questionado sobre o tema. O mandatário disse que o tema estava na Justiça, e não cabia à entidade se manifestar.

Mas, segundo o colunista Vaguinha, o Inter não havia entrado na Justiça. Ao fim da coletiva, Luciano Hocsman, presidente da FGF, se manifestou.

— O assunto tramita na Federação Gaúcha já há algum tempo. O presidente Alessandro Barcellos já conversou comigo pessoalmente sobre o assunto. Tanto ele quanto o Fernando Carvalho. Nós já tivemos duas reuniões, uma em São Paulo, uma em Brasília. É algo que, assim que for oficialmente concluído pelo Internacional e trazido às mãos da Federação, essa parte extrajudicial, a par de tudo que o presidente colocou que está sendo debatido, vai ser encaminhado também à CBF, para que a CBF analise — comentou Hocsman.

Confira a nota do Inter na íntegra:

"O Sport Club Internacional protocolou, nesta terça-feira (27/05), junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), um pedido de reconhecimento do título de Campeão Brasileiro da Série A de 2005. O documento foi entregue ao presidente da CBF, Samir Xaud, e reúne fundamentos jurídicos, históricos e desportivos relacionados ao campeonato daquela temporada.

Participaram da entrega o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, o vice-presidente de Assuntos Jurídicos do Clube, Jorge Oliveira Filho, o ex-presidente Fernando Carvalho, o conselheiro Leonardo Aquino, autor do requerimento junto ao Conselho Deliberativo, e Daniel Cravo, advogado do Clube à época e responsável técnico pelo trabalho.

Pela CBF, estiveram presentes o presidente Samir Xaud, o diretor-geral de Competições, Julio Avellar, o diretor executivo de Gestão, Helder Melillo, e o diretor jurídico, André Mattos.

O material apresentado pelo Clube aborda os desdobramentos do episódio conhecido como “Máfia do Apito”, que resultou na anulação de 11 partidas do Campeonato Brasileiro de 2005 por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). No entendimento do Internacional, a medida impactou diretamente a definição da competição e causou prejuízo esportivo ao Clube.

O pedido encaminhado à CBF é sustentado por documentos, parecer técnico especializado, declarações públicas de personagens envolvidos no caso e precedentes de reconhecimentos históricos realizados pela própria entidade esportiva em outras ocasiões.

No requerimento, o Internacional solicita o reconhecimento institucional do título brasileiro de 2005, sem qualquer pedido de retirada ou revogação do título homologado ao Sport Club Corinthians Paulista. O objetivo, segundo os documentos apresentados, é promover uma reparação histórica diante dos impactos causados pelas decisões tomadas à época."