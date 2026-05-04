Inter inicia semana com retorno de titular absoluto; dois jogadores seguem no DM

Rochet sofreu lesão na panturrilha. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A semana marcará o retorno do goleiro Sergio Rochet aos treinos do Inter. O uruguaio está recuperado de uma lesão muscular na panturrilha direita que o deixou de fora de quatro partidas.

No período em que Anthoni assumiu a posição, o Inter teve duas vitórias, um empate e uma derrota, e sofreu cinco gols. Apesar do brasileiro ter sido um dos destaques da vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, no domingo (3), o técnico Paulo Pezzolano não titubeou sobre quem é o dono da posição.

— A princípio, Rochet é titular. Anthoni, reserva. Mas Anthoni está muito bem.

Anthoni deve fazer mais uma partida como titular. Os principais jogadores serão preservados para enfrentar o Brasil de Pelotas, quarta-feira (6), pela Recopa Gaúcha.

— Anthoni está mostrando que está se saindo muito bem. É uma posição pela qual eles vão brigar, mas estou muito feliz por Anthoni; ele fez uma excelente partida — analisou Pezzolano.

Rochet será preparado para a partida diante do Coritiba, pelo Brasileirão, no sábado (9). Com isso, apenas dois jogadores devem seguir no departamento médico do clube. O zagueiro Gabriel Mercado, que tem uma grave lesão na coxa direita. E Alan Rodríguez, que sentiu um desconforto e não foi relacionado para a partida do fim de semana.

O elenco colorado folga nesta segunda-feira (4). A reapresentação está marcada para terça-feira (5).