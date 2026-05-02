Inter inicia maio para ganhar fôlego no Brasileirão, avançar na Copa do Brasil e até ser campeão; confira o calendário colorado

Time de Pezzolano inicia maio colado no Z-4. Jeff Botega / Agencia RBS

O Inter abre a porta de maio para despejar o último gás antes da parada para a Copa do Mundo. São sete partidas para subir na tabela do Brasileirão, se classificar na Copa do Brasil e colocar um novo troféu em sua galeria. O quinto mês do ano será capaz de ampliar ou diminuir horizontes para a segunda perna da temporada.

Das sete partidas, cinco serão pelo Brasileirão. A começar pelo confronto diante do Fluminense, domingo (3), no Beira-Rio. O calendário ainda aponta jogos contra Coritiba, Vasco, Vitória e Bragantino. Deste quarteto de duelos, apenas o encontro com o Vasco será diante da torcida. O time baiano é o único na segunda página na tabela de classificação.

São 15 pontos capazes de estabilizar o time de Paulo Pezzolano longe da zona de rebaixamento. No momento, os colorados são os primeiros fora dela, com 14 pontos. Primeiro morador do Z-4, o Santos tem a mesma pontuação, mas saldo de gols pior. Os outros inquilinos do pé da tabela são Mirassol, Remo e Chapecoense. Eles estão a pelo menos duas rodadas de distância dos colorados.

— Maio significa a tranquilidade durante a Copa do Mundo. No Brasileirão, se o Inter encontrar uma estabilidade pode manter uma distância segura da zona do rebaixamento. Caso contrário, o Z-4 vai assombrar os colorados durante a pausa. A Recopa é coadjuvante, pode ser utilizada para dar minutagem a quem não atua com frequência — opina Nani Chemello, colorada identificada do Grupo RBS.

A diferença de pontos para um lugar na zona de classificação da Sul-Americana é de dois pontos. Para o G-5, oito pontos de desvantagem após 13 rodadas.

Chance de título

No meio do caminho entre as partidas contra Fluminense e Coritiba, o Inter enfrenta o Brasil de Pelotas, na quarta-feira (6). O duelo regional no Bento Freitas vale a taça da Recopa Gaúcha. Bicampeão, o clube não ergue o troféu desde 2017, quando bateu o Ypiranga nos pênaltis. Não há definição se os principais jogadores estarão em campo ou se uma escalação alternativa será utilizada no Bento Freitas.

Leia Mais Inter define planejamento para a Recopa Gaúcha

Já a volta da quinta fase da Copa do Brasil será disputada entre os jogos contra Coritiba e Vasco. Na ida, o Inter venceu o Athletic por 2 a 1. Um empate no Beira-Rio basta para avançar às oitavas de final. Até este ponto, o esquema de partidas é quarta-domingo.

Na sequência, a frequência diminuirá. Com dois confrontos fora de casa pelo Brasileirão. Primeiro diante do Vitória, no dia 23. Depois, fecha o mês contra o Bragantino.

Maio será o mês mais cheio de jogos até aqui, igualando a marca de janeiro. No começo do ano, o ritmo foi mais intenso. A primeira partida daquele período ocorreu no dia 11. Em fevereiro, março e abril foram disputadas seis partidas em cada mês.

Ao todo, o time de Pezzolano entrou em campo 25 vezes na temporada. São 12 vitórias, seis empates e sete derrotas. O retrospecto gera aproveitamento de 56%.

O calendário de maio

3 de maio - Inter x Fluminense - Brasileirão

Inter x Fluminense - Brasileirão 6 de maio - Brasil-Pel x Inter - Recopa Gaúcha

Brasil-Pel x Inter - Recopa Gaúcha 9 de maio - Coritiba x Inter - Brasileirão

Coritiba x Inter - Brasileirão 12 de maio - Inter x Athletic - Copa do Brasil

Inter x Athletic - Copa do Brasil 16 de maio - Inter x Vasco - Brasileirão

Inter x Vasco - Brasileirão 23 de maio - Vitória x Inter - Brasileirão

Vitória x Inter - Brasileirão 31 de maio - Bragantino x Inter - Brasileirão*

* Data-base