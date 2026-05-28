Inter garante vaga nas quartas de final da Série B do Brasileirão Sub-20

João Bezerra (de frente) fez um gol e deu passe para o outro Nathan Bizotto/Inter / Divulgação

O Inter venceu o Paysandu e está classificado para as quartas de final da Série B do Brasileirão Sub-20. Jogando no CT do Futebol Com Vida, em Viamão, o Colorado bateu o Paysandu por 2 a 0, gols de João Bezerra e Diego Ahmed, em partida válida pela última rodada da fase de grupos. Foi a quarta vitória seguida na competição.

João Bezerra abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. João Victor avançou pela direita, cruzou para trás e Alisson finalizou. O goleiro defendeu parcialmente, e o atacante aproveitou o rebote para conferir.

Dois minutos depois, Kempes lançou João Bezerra, que passou para Diego Ahmed completar.