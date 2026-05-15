Inter estreará nova camisa branca contra o Vasco

Peça faz referência ao uniforme utilizado no Mundial de 2006. Divulgação / Sport Club Internacional

Mesmo que seja o mandante do jogo deste sábado (16), o Inter usará o segundo uniforme diante do Vasco. Agendada para iniciar às 18h30min, a partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão será utilizada para estrear a nova camisa branca.

A ideia é espalhar a cor branca pelo gramado e pelas arquibancadas do Beira-Rio. Em ação nas redes sociais, o clube pede para que o torcedor compareça ao estádio vestindo roupas na cor branca.

Lançado há uma semana, o novo uniforme faz referência à peça utilizada na conquista do título mundial, em 2006. Além de repetir o escudo da época, a gola é polo. A diferença está na presença das três listras da fornecedora de material esportivo, que são douradas.

A nova camisa já está à venda nas lojas on-line e físicas do Inter por R$ 449,99, nas versões masculinas e femininas, e a R$ 399,99 na versão infantil. Já o modelo manga longa custa R$ 599,99.