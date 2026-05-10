Inter espera contar com Gabriel Mercado contra o Athletic, na terça

Gabriel Mercado pode estar de volta ao time do Inter já na próxima partida. O zagueiro está recuperado de uma lesão na coxa direita e tem chances de aparecer entre os relacionados no jogo contra o Athletic-MG, na terça-feira (12), pela Copa do Brasil.
O Inter venceu o jogo de ida em Minas Gerais por 2 a 1, e precisa de um empate para avançar às oitavas de final.
O argentino sofreu uma lesão de "grande extensão" no adutor da coxa direita no confronto da ida, em 22 de abril. No treino da última terça (5), o defensor apareceu no gramado e fez trabalhos com bola. O clube informou na sexta (8) que ele estava na fase de retreinamento, a última antes de ser liberado para atividades completas.
A expectativa de contar com Mercado na próxima partida foi revelada pelo técnico Paulo Pezzolano, na coletiva do último sábado (9).
— Eu acho que (Mercado) já está pronto já para terça-feira — informou.
A tendência é que, contra o Athletic, a dupla de zaga ainda seja formada por Félix Torres e Victor Gabriel, pelo pouco tempo de treinamento do argentino. Mas ele pode ganhar alguns minutos pensando no jogo contra o Vasco, no sábado que vem (16). Pelo Brasileirão, os atuais titulares estão suspensos, e as opções são Mercado, Clayton Sampaio e Juninho.