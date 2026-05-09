Inter enfrenta o Coritiba de olho na parte de cima da tabela do Brasileirão

Rochet está recuperado de lesão. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

Depois de 14 rodadas, a tabela do Brasileirão segue achatada: o que ainda não transformou a escalada na classificação em um Everest. Bem sabe o Inter. Uma vitória sobre o Coritiba, neste sábado (8), coloca os colorados na metade de cima da tabela.

Rodadas atrás, o time de Paulo Pezzolano estava na zona de rebaixamento. Os quatro pontos somados nas partidas contra Botafogo e Fluminense tiraram a equipe da zona de rebaixamento e criaram um cenário mais confortável.

O Inter está na 12ª colocação, com 17 pontos. Se vencer no Couto Pereira, vai aos 17 e garantirá, ao menos, a 10ª colocação. Com três pontos, passaria o próprio Coritiba, que tem 19. Atlético-MG e Botafogo, também com 17, estão à frente do clube gaúcho pelos critérios e se enfrentam no domingo (1).

Apesar da perspectiva positiva, ainda não há razões para jogar o retrovisor fora. O Z-4 está a dois pontos de distância.

Volta de titular no gol

Rochet deve voltar ao time. Ausente por cinco partidas, o goleiro uruguaio está recuperado de uma lesão na panturrilha. Caso Anthoni seja mantido, Pezzolano repetirá do goleiro ao centroavante a escalação que bateu o Fluminense. Uma repetição que não ocorre há três meses.

O meio-campista Alan Rodríguez, recuperado de desconforto muscular, voltou a ser relacionado. As únicas ausências por lesão são o titular Gabriel Mercado e o reserva Paulinho, também com problemas musculares. Titular na Recopa Gaúcha, o garoto Luiz Felipe viajou para a Coritiba e fica como opção para o lugar de Matheus Bahia. Bernabei será mantido no meio-campo.

Campanha do Coxa

Inter e Coritiba fazem curvas distintas no Brasileirão. O Coxa está em queda, após um início fulminante. São duas derrotas seguidas como visitante, para Grêmio e Vitória. Os jogos fora de casa sustentam a campanha que dá ao clube o 8º lugar no Brasileirão. O time tem um dos piores aproveitamentos da competição em casa.

— O maior problema do Coritiba tem sido jogar em casa. O torcedor tem um receio, hoje. Porque sempre foi um time poderoso dentro do Couto Pereira, mas não está sendo assim — avalia Felipe Dalke, comentarista da Jovem Pan News Curitiba.

Dos 19 pontos conquistados, só seis foram conquistados no Couto Pereira. Um aproveitamento de 44,4%. Ainda assim, acima dos 33,3% do Inter no Beira-Rio.

O Inter enfrentará uma equipe vigorosa. Com seis cartões vermelhos, o Coritiba é o time com mais expulsões no Brasileirão. O lateral Bruno Melo e o zagueiro Jacy estão de volta após cumprirem suspensão.