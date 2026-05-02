Inter encerra preparação para duelo contra o Fluminense

Técnico Paulo Pezzolano teve a semana livre para treinos. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O técnico Paulo Pezzolano comandou, na manhã deste sábado (2), o último treinamento do Inter antes do confronto diante do Fluminense. O uruguaio deve promover mudanças na equipe e pode reconduzir Alan Patrick ao time titular.

Essa foi uma das estratégias trabalhadas ao longo da semana de preparação para o duelo contra os cariocas. Pezzolano seguirá sem poder contar com os lesionados Rochet e Mercado.

Com os dois titulares no departamento médico, o sistema defensivo terá Anthoni no gol, além de Félix Torres e Victor Gabriel formando a dupla de zaga mais uma vez. A dúvida fica por conta de Bernabei, que pode atuar como lateral ou mais avançado, pela ponta.

Uma possibilidade de escalação do Inter é: Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei (Matheus Bahia); Villagra, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero (Allex ou Bernabei) e Alerrandro.

Inter e Fluminense jogam neste domingo (3), às 18h30min, no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Brasileirão. O Colorado ocupa a 16ª colocação, com 14 pontos, enquanto o Tricolor carioca aparece na terceira posição.