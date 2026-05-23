Inter é derrotado pelo Vitória e tem sequência positiva encerrada

Na Bahia de todos os santos, não teve santo capaz de fazer a bola do Inter entrar na tarde deste sábado (23), em Salvador. Apesar do volume ofensivo, o Inter viu ruir no Barradão a sequência de sete partidas sem perder ao levar 2 a 0 do Vitória.
Estacionado nos 21 pontos, os colorados podem terminar a 17ª rodada do Brasileirão nas bordas da zona de rebaixamento, mas nela não entraram. O time segue, provisoriamente, na 12ª colocação.
Tivessem vencido o quarto melhor mandante da competição, Paulo Pezzolano e seus jogadores teriam garantido um lugar fora do Z-4 antes da parada para a Copa.
Com a derrota, será preciso pontuar contra o Bragantino, no domingo (31), no último jogo antes da pausa, para não ficar mais de mês entre os quatro últimos colocados.
Primeiro tempo
Um único lance tem a capacidade de mudar uma história, o ânimo e o resultado. Faltava apenas o gol ao Inter até os 28 minutos do primeiro tempo. Escalado com Borré no lugar do suspenso Carbonero e Juninho na zaga, o time de Pezzolano pressionava e criava chances.
Foram cinco escanteios. Sete chutes. Bolas e bolas roubadas no campo de ataque. Mas nenhum gol. Muito pela falta de perícia na finalização.
Duas vezes a oportunidade caiu nos pés de Alerrandro. Na primeira, ele girou e bateu em cima do goleiro. Tivesse passado para o livre Borré, a vida seria diferente.
O jogo tinha apenas sete minutos. Depois, o centroavante arrancou um átimo atrasado em bola estendida por Bernabei. Lucas Arcanjo chegou antes.
O Vitória tinha tido uma única chance. Lá nos movimentos iniciais, quando Anthoni protegeu a meta em chute de Martínez. Nada pôde fazer o goleiro aos 28 minutos. Com espaço, Erick cruzou. Livre, Renê cabeceou para as redes.
O Inter desapareceu. Não roubou mais bolas no ataque. Não ganhou escanteio. Não finalizou. Nada.
Segundo tempo
Reapareceu no segundo tempo, quase sempre com o onipresente Bernabei. Foram três tentativas. Sempre para fora. Alerrandro parou outra vez no goleiro. Outro giro, desta vez na meia-lua, parou nas mãos de Lucas Arcanjo.
O Vitória jogava para segurar o resultado. Tabata foi a alternativa para o Inter aumentar o poder ofensivo.
A pressão se manteve até o fim. Mais nomes ofensivos foram jogados ao campo. Alan Patrick. Allex. Thiago Maia. Nada capaz de modificar o placar a não ser para o lado do Vitória. Nos acréscimos, Tarzia puxou contra-ataque e bateu cruzado para fazer 2 a 0.
Brasileirão – 17ª rodada – 23/5/2026
VITÓRIA (2)
Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Jamerson (Zé Breno, 24’/2ºT); Caíque (Edenilson, INT), Baralhas, Emmanuel Martínez; Erick (Marinho, 34’/2ºT), Renê (Renato Kaizer, 30’/2ºT) e Matheuzinho (Tarzia, 25’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.
INTER (0)
Anthoni; Bruno Gomes (Alan Patrick, 32’/2ºT), Mercado, Juninho (Victor Gabriel, 21’/2ºT) e Matheus Bahia (Bruno Tabata, 18’/2ºT); Villagra, Bruno Henrique (Thiago Maia, 18’/2ºT), Vitinho e Bernabei; Borré (Allex, 32’/2ºT) e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.
- GOLS: Renê (V), aos 28min do 1º tempo, e Tarzia (V), aos 51min do 2ºT;
- CARTÕES AMARELOS: Caíque (V); Bruno Gomes, Bernabei (I);
- CARTÃO VERMELHO: Bernabei (I);
- ARBITRAGEM: Felipe Fernandes de Lima (MG), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Brigida Cirilo Ferreira (AL). VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
- PÚBLICO: 25.114 pessoas (24.802 pagantes);
- RENDA: R$ 585.241,00;
- LOCAL: Barradão, em Salvador-BA.
Próximo jogo
Domingo, 31/5 – 11h
Bragantino x Inter
Cícero de Souza Marques – Brasileirão (18ª rodada)
