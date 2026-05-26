Inter e Corinthians se enfrentarão pela quarta vez na Copa do Brasil; relembre os confrontos

Equipes decidiram a edição de 2009. Fernando Gomes / Agência RBS

A história de Inter e Corinthians pela Copa do Brasil tem grandes confrontos e já definiu título. Em 2026, as equipes se enfrentarão nas oitavas de final, após sorteio realizado nesta terça-feira (26).

Esta será a quarta vez que os clubes se encontram na competição. O Colorado já avançou em duas oportunidades, em 1992 (oitavas) e 2017 (quarta fase). No entanto, na final de 2009, o Corinthians levou a melhor.

Em seis jogos disputados, foram quatro empates e uma vitória para cada lado. Veja abaixo como foram cada um dos confrontos.

Inter goleia em 1992

Na edição de 1992, em que o Inter terminou como campeão, o Corinthians foi o desafio nas oitavas de final. No primeiro jogo, em Porto Alegre, empate sem gols.

No entanto, na volta, em São Paulo, o Colorado goleou por 4 a 0. Gérson, duas vezes, Márcio Bittencourt e Maurício fizeram os gols da classificação.

Derrota na final de 2009

A final de 2009 teve dois bons jogos, mas o Corinthians terminou com o título. Na primeira partida, em São Paulo, o clube paulista venceu por 2 a 0, com gols de Jorge Henrique e Ronaldo "Fenômeno".

A volta, no Beira-Rio, terminou empatada em 2 a 2. Porém, a chance de título do Inter acabou cedo, pois o Corinthians abriu 2 a 0, com Jorge Henrique e André Santos, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Alecsandro marcou duas vezes para o Colorado.

Classificação nos pênaltis em 2017

Marcelo Lomba defendeu dois pênaltis. Carlos Macedo / Agencia RBS

Na edição de 2017, o confronto entre as equipes ocorreu na quarta fase. No jogo de ida, em Porto Alegre, empate em 1 a 1. Angel Romero abriu o placar para o Corinthians. Rodrigo Dourado empatou.

Na volta, em São Paulo, Maycon abriu o placar para os paulistas e o empate foi com gol contra de Fagner. Nos pênaltis, vitória do Inter por 4 a 3. Marcelo Lomba pegou dois pênaltis, e Guilherme Arana chutou para fora, classificando o Colorado para as oitavas de final.