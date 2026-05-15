Inter deve ter cinco mudanças para enfrentar o Vasco; confira a provável escalação

Borré (E) deve voltar ao banco, enquanto Bruno Gomes e Bernabei seguem no time titular. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter deve ter grandes mudanças na equipe que vai encarar o Vasco, pelo Brasileirão, neste sábado (16), em relação ao time que venceu o Athletic-MG, pela Copa do Brasil. Paulo Pezzolano deverá mexer em todos os setores para a partida — há cinco trocas projetadas.

Duas modificações são obrigatórias: Félix Torres e Victor Gabriel estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Gabriel Mercado, recuperado de lesão muscular, e Juninho devem ficar com as vagas.

Na lateral esquerda, Matheus Bahia deve ser utilizado para a saída de Vitinho. Bernabei tende a ser adiantado para a função de meia esquerda, assim como ocorre há algumas rodadas. No ataque, a tendência é que Alan Patrick e Borré deixem a equipe para os retornos de Carbonero e Alerrandro, preservados contra os mineiros.

Foram dois treinos para preparar o time. Na quinta-feira (14), um trabalho regenerativo para recuperação física. Villagra foi preservado, ficando na academia. Já na manhã desta sexta (15), o argentino participou normalmente.

Retorno de Rochet

Mesmo com falhas recentes, Rochet deve ganhar um voto de confiança de Pezzolano para seguir no gol colorado. Anthoni, mesmo com bom desempenho em treinos e partidas recentes, seguirá como alternativa.

A provável escalação do Inter: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Allex e Bernabei; Carbonero e Alerrandro. O confronto contra o Vasco ocorre neste sábado (16), às 18h30min, no Beira-Rio.