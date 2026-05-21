Inter define programação para período da Copa do Mundo

Colorado fará preparação no CT Parque Gigante. Ricardo Duarte, Inter

Os dirigentes já definiram como será o período sem jogos do Inter por conta da disputa da Copa do Mundo. Ao todo, serão 52 dias entre o jogo contra o Bragantino, última rodada do Brasileirão antes da paralisação, e a retomada da competição, no dia 22 de julho, contra o Cruzeiro.

Nesse período, o Inter já estabeleceu que os jogadores serão liberados após a partida no interior de São Paulo para o início das férias, que terá duração de 20 dias. A reapresentação do elenco deve ocorrer no dia 21 de junho.

— Terminando a partida contra o Bragantino, teremos um período de 20 dias de férias e, posteriormente a isso, intertemporada aqui nas dependências do CT Parque Gigante. Estamos organizando também algumas partidas amistosas para manter a competitividade e, assim que tivermos esse cronograma definido, ele será comunicado. Como eu disse, é uma novidade para os clubes do futebol brasileiro, e todos estão se organizando para este período, com férias e depois com enfrentamentos para manter esse nível de competitividade — explicou o vice-presidente Victor Grunberg, em entrevista no CT Parque Gigante.