Inter define planejamento para a Recopa Gaúcha

Time de Pezzolano enfrenta o Fluminense antes de visitar o Brasil-PEL. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Inter disputa o título da Recopa Gaúcha de 2026 em meio a partidas importantes pelo Brasileirão. Diante desse cenário, o técnico Paulo Pezzolano deve escalar uma equipe alternativa na decisão estadual, contra o Brasil-PEL, na quarta-feira (6).

O confronto no Bento Freitas ocorre três dias após o duelo com o Fluminense, no domingo (3), no Beira-Rio. Já no sábado seguinte (9), o Colorado visita o Coritiba, no Couto Pereira, também pelo Brasileirão.

O planejamento do Inter indica que a equipe que deve entrar em campo contra o Brasil-PEL será formada por jogadores do elenco principal com menos minutos na temporada, sob o comando de Paulo Pezzolano. As opções no banco de reservas ainda dependem do confronto com o Fluminense: podem incluir titulares ou atletas do time sub-20.

Bruno Tabata, Aguirre, Juninho, Clayton Sampaio e outros jogadores considerados reservas são os principais candidatos a iniciar a partida. Entre os jovens, nomes como João Bezerra, Raykkonen e Benjamin devem figurar como opções.

O título será decidido em jogo único, reunindo o campeão gaúcho de 2025, o Inter, e o campeão da Copa FGF do mesmo ano, o Brasil-PEL. A partida está marcada para as 20h de quarta-feira, no Bento Freitas.