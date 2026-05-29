Inter defende invencibilidade diante do Bragantino

Além de buscar uma vitória para tentar entrar na primeira página do Brasileirão e terminar o semestre o mais distante possível do Z-4, o time de Paulo Pezzolano tentará manter uma invencibilidade que dura desde o Brasileirão de 2021.
Foi na última rodada daquela edição que o Inter saiu derrotado pela última vez em um confronto contra o Bragantino. A derrota por 1 a 0 aconteceu no antigo estádio do rival colorado, o Nabi Abi Chedid.
Desde então, Inter e Bragantino se enfrentaram em oito oportunidades. A supremacia colorada chama atenção: são cinco vitórias e três empates. Dois desses triunfos ocorreram em Bragança Paulista.
Inclusive, em 2025, o Inter venceu as duas partidas diante do Bragantino pelo placar de 3 a 1. O confronto válido pela última rodada da temporada passada, no Beira-Rio, garantiu a permanência colorada na Série A.
Retrospecto positivo
Ao todo, Inter e Bragantino se enfrentaram 21 vezes desde o Brasileirão de 1990. Os gaúchos venceram nove confrontos, empataram outros nove e perderam apenas três jogos para a equipe de Bragança Paulista.
Bragantino e Inter jogam neste domingo (31), às 11h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 18ª rodada do Brasileirão.
O Colorado é o 13º colocado na tabela, com 22 pontos conquistados. O Massa Bruta ocupa o quinto lugar, com 26.
Confira os últimos oito confrontos no Brasileirão:
- 2022 — Bragantino 0x2 Inter
Inter 0x0 Bragantino
- 2023 — Bragantino 0x0 Inter
Inter 1x0 Bragantino
- 2024 — Bragantino 2x2 Inter
Inter 4x1 Bragantino
- 2025 — Bragantino 1x3 Inter
Inter 3x1 Bragantino
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar