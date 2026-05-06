Inter decide a Recopa Gaúcha para jovens e veteranos recuperarem espaço perdido

Ganês Benjamin voltou a ser relacionado. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

A Recopa Gaúcha surge como uma oportunidade para um punhado de jogadores do Inter. De experientes como Alan Patrick e Borré a jovens relacionados pela primeira vez, a partida contra o Brasil de Pelotas será um teste em busca de uma brecha no time principal de Paulo Pezzolano. Nenhum dos titulares absolutos viajou para o jogo das 20h, no Bento Freitas.

Alguns precisam recuperar espaço. Não tivesse viajado para a Zona Sul do Estado, Alan Patrick completaria duas semanas sem atuar. Borré terá a chance de encerrar uma sequência de 14 partidas sem marcar gol com a camisa colorada.

Na zaga, Clayton Sampaio e Juninho disputam o posto de reserva imediato da zaga colorada. Mercado está lesionado e, embora tenha treinado com bola na terça-feira (5), a expectativa inicial de seu retorno era para o fim do mês. Félix Torres está pendurado. Um cartão amarelo nos próximos jogos dará uma chance dos dois titulares desta noite.

Espaço para os jovens

A tendência é que a equipe que começará a partida seja formada apenas por nomes já consolidados no time principal. Os jovens devem receber oportunidades ao longo do segundo tempo, assim como jogadores que atuaram nas primeiras rodadas do Gauchão, mas perderam espaço no decorrer da temporada.

— Além dos jovens que apareceram no Gauchão e depois sumiram, como os atacantes João Bezerra e João Victor, cito dois. O volante Benjamin e o centroavante Fabrício Prado, seleção de base da CBF no currículo e vice na Copa Santiago, terminando o torneio sub-17 como goleador — destaca o comentarista Diogo Olivier.

Ganês de volta

Benjamin não joga pelos profissionais desde 18 de janeiro. Sofreu com lesões musculares seguidas. Recuperado, atuou duas vezes pelo Brasileirão Série B sub-20. Contra o Botafogo, voltou a ser relacionado por Pezzolano. Ficou o jogo todo no banco.

Corpulento apesar de ter apenas 16 anos, Fabrício Prado, de 1m83cm, é uma das grandes apostas do clube. Seu contrato tem multa rescisória de 60 milhões de euros. Junto com João Bezerra, forma a dupla de atacantes mais promissores da base. O garoto esteve no mês passado a serviço da seleção brasileira sub-17.

Prado é um dos três estreantes no grupo principal. O lateral-esquerdo Luiz Felipe é o mais cotado para começar a partida. É o único jogador da posição relacionado para a partida. O meia Gabriel Vinícius completa o trio.

— Ótima oportunidade para os jovens. Benjamin já mostrou que pode estar no grupo. Mesmo começando no banco, gostaria de ver os centroavantes da base por alguns minutos. Bezerra e Fabrício Prado são artilheiros natos e tenho muita esperança de ver eles marcando gols no profissional — enfatiza Vagner Martins, comentarista identificado do Grupo RBS.

A Recopa pode não ser um título que modificará o curso da história colorada, mas pode mudar o status, o ano, a carreira de um punhado de jogadores no Bento Freitas.