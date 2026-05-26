Inter conhece adversário das oitavas de final da Copa do Brasil 2026

O Inter enfrentará o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. O sorteio realizado nesta terça-feira (26) colocou o clube paulista no caminho do Colorado.
O primeiro jogo será no Beira-Rio e a volta em Itaquera. A ordem da decisão também foi decidida por sorteio.
Esta será a quarta vez que as equipes se enfrentarão pela competição. Em 1992, pelas oitavas, o Inter avançou com 4 a 0 no agregado, e terminou o torneio como campeão.
Em 2009, na final, o Corinthians venceu por 4 a 2 no agregado. Na quarta fase de 2017, o Colorado avançou nos pênaltis, vencendo por 4 a 3, em São Paulo.
As partidas de ida estão previstas para 1º e 2 de agosto (sábado e domingo), e volta para 5 e 6 (quarta e quinta). Os mandos de campo serão definidos em sorteio que será realizado ainda nesta terça-feira.
Por disputarem as oitavas de final, os times ganham R$ 3 milhões da CBF. Em caso de avanço às quartas de final, embolsam mais R$ 4 milhões.
Premiações da Copa do Brasil
1ª fase
- Grupo I (piores colocados no Ranking da CBF): R$ 400 mil.
2ª fase
- Grupo I (Série B): R$ 1,38 milhão;
- Grupo II (Série C, D e outros): R$ 830 mil.
3ª fase
- Grupo I (Série B): R$ 1,53 milhão;
- Grupo II (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 950 mil.
4ª fase
- Grupo I (Série B): R$ 1,68 milhão;
- Grupo II (clubes participantes da Série C, D e outros): 1,07 milhão.
- 5ª fase - R$ 2 milhões.
Oitavas de final
R$ 3 milhões;
Quartas de final
R$ 4 milhões;
Semifinal
R$ 9 milhões;
Vice-campeão
R$ 34 milhões;
Campeão
R$ 78 milhões.
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