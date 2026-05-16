Inter comunica lesão de Alan Rodríguez; veja a atualização do departamento médico

Alan Rodríguez está lesionado. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter atualizou, na tarde deste sábado (16), a lista de atletas lesionados. A novidade ficou por conta de Alan Rodríguez, que teve diagnosticada lesão muscular na perna esquerda. O clube não divulgou a previsão de retorno.

Além dele, também ficam fora do jogo contra o Vasco, no Beira-Rio, pelo Brasileirão: Thiago Maia, que sofreu uma contusão no ombro esquerdo, e Paulinho, que já está em processo de retreinamento após recuperar-se de lesão.