Inter aposta em valorização e interesse por atacante após a Copa do Mundo

Aos 26 anos, Carbonero foi revelado pelo Once Caldas, da Colômbia, mas adquirido do Racing, da Argentina. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Desfalque contra o Vitória, Carbonero se prepara para poder disputar a primeira Copa do Mundo. O Inter, por sua vez, que investiu na compra do colombiano, projeta uma valorização do atacante e assédio na próxima janela de transferências.

Aos 26 anos, ele foi revelado pelo Once Caldas, mas adquirido do Racing, da Argentina. Após um 2025 de altos e baixos, com oito gols e quatro assistências em 38 partidas, o ponta apresentou evolução. Neste ano, já superou os passes para companheiros marcarem: foram cinco assistências em 20 confrontos. Ele próprio marcou quatro.

O Colorado adquiriu o atleta, mesmo com algumas ressalvas em questões extracampo, por US$ 4 milhões parcelados até o final de 2028. O coordenador técnico Abel Braga, que chegou a treiná-lo contra o Bragantino, duelo que salvou o Colorado do rebaixamento, deu uma “encostada” no jogador para evoluir em vários aspectos.

Em dezembro, o Inter já tinha sondagens de outras equipe e optou por apostar numa valorização em 2026 principalmente com a Copa do Mundo. Ele está na pré-lista do torneio de seleções e já tem dois gols pelo seu país.

A direção colorada não recebeu nenhuma oferta, mas aposta que convocação aliada a minutos e o bom rendimento no Beira-Rio devem despertar o interesse principalmente do exterior. O vínculo entre as partes tem duração até dezembro de 2029.

Contra o Vitória, neste sábado (23), ele não entrará em campo em virtude da suspensão pelo amarelo, o terceiro, recebido na celebração do primeiro gol marcado contra o Vasco, na última rodada. Borré, compatriota, disputa com Allex a substituição temporária.