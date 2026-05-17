Inter 4x1 Vasco: veja gols e os melhores momentos pelo Brasileirão

O time de Paulo Pezzolano segue subindo na tabela do Brasileirão. Na noite deste sábado (16), o Inter goleou o Vasco da Gama de Renato Portaluppi por 4 a 1 no Beira-Rio.

Com a vitória, o Colorado agora é oitavo colocado, com 21 pontos - ao menos até o início deste domingo, quando começa o desfecho da 16ª rodada competição.

O Inter volta a campo somente no próximo sábado (23), para enfrentar o Vitória, às 17h, no Estádio Barradão, em Salvador, pela 17ª rodada do Brasileirão.