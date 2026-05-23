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Intensidade e pressão: qualidades do Inter de Pezzolano serão testadas contra o Vitória pelo Brasileirão

Considerado o time que mais corre na competição. Colorado joga neste sábado a partir das 17h, em Salvador

Rafael Diverio

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