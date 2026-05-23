Intensidade e pressão: qualidades do Inter de Pezzolano serão testadas contra o Vitória pelo Brasileirão

Pezzolano já prometeu um time que fizesse a torcida se identificar. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Ninguém corre mais do que o Inter no Brasileirão. E isso não é impressão, não é opinião, não é achismo. É dado. O time de Paulo Pezzolano é, também, o que mais rápido pressiona o adversário ao perder a bola. E é o segundo lugar entre os que executam ações em alta velocidade. Esses dados serão postos à prova neste sábado (22), 17h, pela 17ª rodada do Brasileirão, diante do Vitória, em Salvador.

Quem chamou a atenção para esses números foi o técnico do Coritiba, Fernando Seabra. Quando o Inter buscou o empate em 2 a 2 no confronto entre eles, a segundos do fim, o treinador adversário comentou:

— Recebemos de análise de dados e de inteligência que fazem o tracking da competição que o Inter é a equipe mais intensa da competição, com maior volume de esforço em campo e alta intensidade.

Em números: o Inter corre cerca de um quilômetro a mais do que o Mirassol e Chapecoense, segundo e terceiro colocados no ranking. O Flamengo é o quarto e o Palmeiras, o sexto. Em média, os 10 jogadores colorados da linha correm 11,1 quilômetros por partida cada. Os índices são semelhantes aos das principais ligas europeias.

E faz quase tudo em alta velocidade. No ranking de explosão, que mede as ações em velocidade superior a 20 km/h, o Inter só fica atrás do Corinthians.

Pressão sobre o adversário

O Inter lidera também o ranking de pressão sobre o adversário portador. Traduzindo, o time é o mais rápido a dar combate no adversário que tem a bola nos pés. O segundo lugar é o Fluminense, o terceiro é o Cruzeiro.

Esses índices corroboram com estatísticas já conhecidas. Como a de que o Inter é a equipe que menos levou finalizações e permitiu menos troca de passes em sua intermediária. Por consequência, é quem menos precisou defender escanteios no Brasileirão.

— Se virmos os últimos jogos do Inter, sem estatística, só de ver, é possível dizer que o time é dos que mais correm no Brasil — observou Tinga, ídolo colorado e especialista no assunto esforço e dedicação, durante o programa Bola nas Costas, da Rádio Atlântida.

No início da temporada, Paulo Pezzolano prometeu um time que fizesse a torcida se identificar. Em maio, é possível dizer que tem entregado algo próximo. Se não é brilhante e se faltam peças, o Inter compensa com intensidade, força e correria.

Vai precisar disso para enfrentar o Vitória, um dos melhores mandantes do Brasileirão, neste sábado (23). Se vencer o adversário, o Colorado se distancia do Z-4 e, dependendo dos resultados paralelos, se aproxima da zona da Libertadores.

Distância — média de metros por partida

Inter - 111.947 Mirassol - 110.689 Chapecoense - 110.465 Flamengo - 109.372 São Paulo - 108.858 Palmeiras - 108.696