Imprensa argentina aponta novo interesse do Boca Juniors em goleiro do Inter

Sérgio Rochet está com o Uruguai na preparação para a Copa do Mundo. Ricardo Duarte / Internacional

Recuperado das dores na lombar, Sergio Rochet já se apresentou à seleção do Uruguai para a disputa da Copa do Mundo. O goleiro foi desfalque do Inter nos dois últimos jogos, contra Vasco e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (29), o jornalista argentino Germán García Grova, do canal TyC Sports informou que o Boca Juniors voltou a ter o atleta como alvo na próxima janela.

O atual contrato do uruguaio com o Inter tem validade até o final de 2026. Portanto, Rochet poderia assinar um pré-contrato com outro clube para se transferir sem custos no começo de 2027. Há, no entanto, um gatilho relativo à presença do goleiro em 60% dos jogos do clube na temporada. Em caso de cumprimento do número de partidas, o vínculo se estende até o final da próxima temporada.

Neste momento, o Inter realizou 31 jogos em 2026 e vai alcançar, no mínimo, em 54 partidas, somando as rodadas restantes do Brasileirão e os dois enfrentamentos com o Corinthians na Copa do Brasil. Rochet soma 18 atuações com a camisa colorada neste ano, ou seja, um terço do total de jogos.

Nas redes sociais, colorados reagiram de forma negativa ao fato de o goleiro estar apto para participar das atividades com a seleção uruguaia. Rochet não atuou contra o Vasco e o Vitória, além de estar fora da partida diante do Bragantino, neste domingo (31) pelo Brasileirão.