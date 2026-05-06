Ídolo, titular do Flamengo e antigas promessas: por onde andam os campeões da Recopa Gaúcha 2017 pelo Inter

Com D'Alessandro em campo, Inter venceu a Recopa Gaúcha em Erechim. Félix Zucco / Agencia RBS

Após oito anos, o Inter volta a decidir a Recopa Gaúcha. Nesta quarta-feira (6), a equipe enfrenta o Brasil de Pelotas, atual vencedor da Copa FGF, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, às 20h. A partida terá transmissão em imagens de GZH.

O último título colorado da competição foi em 2017. Contra o Ypiranga, no Estádio Colosso da Lagoa, os times empataram em 1 a 1, com o Inter vencendo nas penalidades. Na época, a partida também valia pelo Campeonato Gaúcho.

Foi o time da casa que abriu o placar, aos 40 minutos. Após lançamento, um erro de comunicação entre Danilo Fernandes e Léo Ortiz gerou um presente para Talles Cunha, atacante formado no Inter, que apenas encobriu o goleiro colorado.

No segundo tempo, Brenner chegou a marca aos 26 minutos, mas a arbitragem anulou por impedimento. Contudo, aos 40, o centroavante teve outra chance em cobrança de pênalti. Ele converteu a cobrança e levou o confronto para os pênaltis. Danilo Fernandes defendeu duas cobranças e foi o suficiente para a taça ir para o Beira-Rio.

Dos 14 jogadores que entraram em campo, nove ainda estão em atividade, enquanto cinco já estão aposentados. Confira abaixo por onde andam os campeões da Recopa Gaúcha de 2017.

Por onde andam?

Danilo Fernandes

Protagonista da conquista com duas defesas nas cobranças de pênalti, o goleiro defendeu o Inter entre 2016 e 2021. No fim de 2025, ele anunciou a aposentadoria aos 37 anos, tendo o Bahia como último clube. Atualmente, atua como coordenador de transição entre a base o futebol profissional na equipe baiana.

William

Formado nas categorias de base do Inter, o lateral-direito foi negociado em 2017 com o Wolfsburg, da Alemanha. Depois, passou pelo Schalke 04 até chegar ao Cruzeiro, em 2023, clube em que atua até hoje.

Léo Ortiz

É quem teve o maior crescimento na carreira desde a decisão contra o Ypiranga. Extremamente criticado pela torcida no Inter, Léo Ortiz passou por Sport e Bragantino até chegar ao Flamengo. No clube carioca é titular e tido como um dos principais zagueiros do continente. Já venceu Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil pela equipe.

Paulão

Ex-zagueiro de Grêmio e Inter, Paulão se aposentou em fevereiro, aos 40 anos. O último clube da carreira foi o North, de Minas Gerais, que disputa a primeira divisão estadual. Atualmente, ele reside em Porto Alegre junto da família e investe em projetos relacionados ao futebol, como uma agência de atletas e as categorias de base do Rio Branco, clube do Espírito Santo.

Victor Cuesta

Campeão da Recopa Gaúcha em sua primeira temporada pelo Inter, o zagueiro argentino permaneceu no clube até 2022, ao ser negociado com o Botafogo. Depois, passou por Bahia e Newell's Old Boys, da Argentina. Desde o começo da temporada, defende o Platense.

Uendel

O lateral-esquerdo foi outro a chegar no Inter em 2017. O defensor defendeu o clube até 2021, ano em que foi negociado com o Cuiabá. Ele se aposentou em dezembro de 2023, ainda no time do Mato Grosso.

Anselmo

Atleta do Inter entre 2016 e 2017, o volante deixou poucas saudades. Em contrapartida, se encontrou no futebol saudita e defendeu o Al Wehda por seis anos. Entre passagens pela Arábia Saudita e pela Malásia, o jogador está na Austrália e joga no Adelaide United.

Rodrigo Dourado

Outro que foi formado na base do Inter, o volante viveu altos e baixos no clube até sair em 2022. No México, teve destaque no modesto Atlético San Luis. O bom desempenho o levou para o gigante América, em janeiro deste ano.

D'Alessandro

Um dos maiores ídolos do Inter, o meia voltou ao Inter em 2017 após empréstimo ao River Plate. Ele pendurou as chuteiras em 2022, ainda com a camisa do Inter e marcando um gol no jogo de despedida. Depois, D'Alessandro partiu para a carreira de dirigente e chegou a trabalhar no clube gaúcho. Em dezembro de 2025, ele deixou o cargo de diretor executivo.

Nico López

O uruguaio chegou ao Inter em 2016, mas teve uma de suas melhores temporadas no clube no ano seguinte. Em 2019, foi contratado pelo Tigres e seguiu no futebol mexicano até 2024, ano em que também defendeu o León. Desde então, está no Nacional, do Uruguai, clube em que foi formado.

Brenner

Autor do gol do Inter no tempo normal, o centroavante teve passagem curta no Beira-Rio, entre 2016 e 2017. Depois, ele rodou por times brasileiros e pelo Sporting Cristal, do Peru. Entre passagens pelo futebol asiático, ele atualmente defende o Nam Định, do Vietnã.

Roberson

O atacante entrou no intervalo no lugar de Paulão. Ele esteve no Inter apenas em 2017 e, na sequência, se transferiu para o futebol sul-coreano. Seu último clube profissional foi o São José, em 2024. Desde então, já participou de campeonatos amadores no Rio Grande do Sul.

Andrigo

Foi durante anos uma das maiores promessas da base colorada, mas não correspondeu o esperado no profissional. Após sair do Inter, em 2017, rodou por equipes brasileiras e pelo futebol asiático, onde está desde 2022. Nesta temporada, foi anunciado pelo Dibba Al Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos.

Valdívia

Outro que entrou na segunda etapa, Valdívia teve a melhor temporada da carreira em 2015, mas não teve boa sequência, deixando o Inter em 2017. Desde 2023, o meia é um dos principais jogadores do Jeonnam Dragons, da Coreia do Sul.

Antônio Carlos Zago (técnico)

O técnico durou pouco tempo no Inter, sendo demitido ainda em 2017, ano de sua chegada. Depois, passou por diferentes clubes brasileiros e sul-americanos, além do Kashima Antlers, do Japão. Entre 2023 e 2024, treinou a seleção boliviana. Seu último trabalho foi no Botafogo-PB, clube em que foi demitido, em maio de 2025.