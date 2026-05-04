Título será decidido no Estádio Bento Freitas. Jefferson Botega / Agencia RBS

GZH vai transmitir em imagens a disputa o título da Recopa Gaúcha de 2026. Inter e Brasil de Pelotas se enfrentam pela taça nesta quarta-feira (6), às 20h, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas.

A transmissão começa às 17h30min, com a Pré-Jornada, apresentada por Eduardo Gabardo. Já a Jornada Esportiva abre às 19h15min, com narração de Marcelo De Bona e comentários de Leonardo Oliveira e Vaguinha. Por fim, toda a repercussão vai ao ar no Balanço Final.

A programação vai ao ar em imagens no YouTube, no site de Zero Hora e no app de GZH. Também há transmissão pela Rádio Gaúcha. O ge.globo exibe o conteúdo em sua plataforma.

Criada em 2014, a Recopa reúne os campeões da Copa FGF e do Gauchão do ano anterior. O Inter disputou as quatro edições iniciais da competição e conquistou os títulos de 2016 e 2017.