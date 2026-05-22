Goleiro desfalca o Inter contra o Vitória

Rochet está fora da partida no Barradão. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Está confirmada a ausência de Sergio Rochet contra o Vitória. O goleiro não treinou no campo durante a semana e não compõe a delegação na viagem ao Nordeste. Anthoni segue como titular. Kauan Jesus e Diego Esser serão as outras alternativas na delegação.

O clube trata o problema como desconforto na região lombar e decidiu priorizar a fisioterapia. Não houve liberação para trabalhos no campo do CT Parque Gigante para evitar arriscar agravar a situação.

Ele será reavaliado durante a próxima semana para saber se enfrentará o Bragantino, no dia 31 de maio, no interior paulista. Há chances de ele só voltar a atuar já pela seleção uruguaia na Copa do Mundo.

Os outros mistérios na escalação estão mantidos: na zaga pela esquerda entre Félix Torres, Victor Gabriel e Juninho, e no ataque, na substituição de Carbonero, suspenso, entre Borré e Allex. Pezzolano fez testes com todos nos últimos dias.