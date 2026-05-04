Gigante europeu define Alisson como prioridade de contratação; veja quanto o Inter pode lucrar

Alisson é tido como um dos maiores goleiros da história da Premier League. THIBAUD MORITZ / AFP

A Juventus definiu o goleiro Alisson, atualmente no Liverpool, como um de seus principais alvos para a próxima janela de transferências. Segundo a Sky Sports News, o clube italiano irá dedicar "recursos e tempo consideráveis" para contar com o jogador.

Com contrato válido até julho de 2027 com os ingleses, Alisson está lesionado e deve voltar a jogar antes do começo da Copa do Mundo. O goleiro, de 33 anos, chegou ao Liverpool em 2018, após passagem pela Roma.

Por ter sido formado no Inter, Alisson pode ajudar os cofres do clube em caso de negociação com o time italiano. O Colorado tem direito a 5% dos valores de um futuro acordo. Em um primeiro momento, os ingleses gostariam de receber 18 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões). Neste cenário, o clube gaúcho ficaria com R$ 5 milhões.

Apesar de ser positivo para os cofres colorados, uma eventual venda de Alisson atrasaria um possível retorno ao Inter. O jogador já admitiu que quer voltar à equipe do coração no futuro, mas não estipulou uma data. Caso seja negociado com a Juventus, que deve liberar o italiano Di Gregorio (titular da posição), o goleiro deverá assinar um vínculo de pelo menos duas temporadas.

No DM

Um dos principais jogadores da história recente do Liverpool, Alisson não entra em campo desde 18 de março por conta de lesão. Segundo a Sky Sports, nesta temporada, a porcentagem de defesas do goleiro ficou abaixo de 70% na Premier League pela primeira vez.

O time inglês já confirmou que irá perder outros dois jogadores históricos do clube. O atacante Mohamed Salah e o lateral-esquerdo Andrew Robertson não tiveram seus contratos renovados.

Desde o ano passado, o brasileiro conta com a sombra do georgiano Mamardashvili, que foi o contratado para ser o sucessor de Alisson. Ele tem atuado com mais frequência nesta temporada por conta das lesões do gaúcho.