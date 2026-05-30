G-8 ou Z-4: os cenários para o Inter na partida contra o Bragantino

Carbonero deve voltar ao time contra o Bragantino. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Neste domingo (31), o Inter entra em campo contra o Bragantino com a missão de se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Este será o último jogo colorado antes da pausa para a Copa do Mundo, que termina apenas no final de julho. Um triunfo combinado a resultados paralelos pode deixar o time de Paulo Pezzolano na oitava posição, mas um revés fora de casa pode levar a equipe ao temido Z-4.

Em caso de triunfo no Cícero de Souza Marques, o Inter torce pelos tropeços de Atlético-MG contra o Vasco, Vitória diante Santos e Cruzeiro frente ao Fluminense. Além de precisar, especificamente, do empate entre Bahia e Botafogo na Fonte Nova. A combinação ideal deixaria o Inter na oitava posição durante o Mundial, cenário antagônico ao vivido em 2025.

No pior dos cenários, em caso de derrota para o Bragantino, o Inter tem a possibilidade de ingressar na zona de rebaixamento. Neste caso, precisaria torcer para que haja um vencedor entre Grêmio e Corinthians na Arena, além dos tropeços de Vasco e Santos. Um empate em Bragança Paulista já evita qualquer possibilidade de ficar o período dentro do Z-4.

O Inter é o sétimo melhor visitante do Brasileirão com 10 pontos somados em 24 possíveis. Na última rodada, também longe do Beira-Rio, perdeu para o Vitória, por 2 a 0, no Barradão com a expulsão de Bernabei.

A provável escalação para enfrentar o Bragantino tem: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique e Allex; Vitinho, Carbonero e Alerrandro.