G-5 do Brasileirão e freguesia recente: como chega o Bragantino para enfrentar o Inter

Na última rodada, o Massa Bruta goleou o Vasco, por 3 a 0, no Rio de Janeiro, e agravou a crise dos cariocas. Ari Ferreira / Bragantino / Divulgação

O Inter fecha o primeiro semestre da temporada neste domingo (31), às 11h, contra o Bragantino, em Bragança Paulista. Em bom momento no Brasileirão, o adversário integra o G-5 do campeonato, após vencer três partidas nas últimas quatro disputadas pela competição. Contudo, amarga o retrospecto ruim contra a equipe colorada.

Na última rodada, o Massa Bruta goleou o Vasco, por 3 a 0, no Rio de Janeiro, e agravou a crise dos cariocas que começara justamente no Beira-Rio há duas semanas. Para o jogo no Cícero de Souza Marques, Vagner Mancini terá a ausência de um dos principais atletas do time por suspensão: o atacante Henry Mosquera.

Mesmo sem balançar as redes no Brasileirão, o colombiano tem média de 40 ações com bola e 2,3 passes decisivos por jogo, segundo o aplicativo SofaScore.

Outro desfalque pelo terceiro cartão amarelo é o jovem Rodriguinho, adquirido no começo da temporada por R$ 16 milhões junto ao São Paulo. A provável escalação do Bragantino tem: Tiago Volpi; Agustin Sant'Anna, Pedro Henrique (Alix Vinícius), Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires, Herrera, Lucas Barbosa e Fernando; Isidro Pitta.

Reencontro

Os dois clubes voltam a se enfrentar, após o drama vivido pelos colorados na última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Na ocasião, o Inter venceu o Bragantino no Beira-Rio, contou com resultados paralelos e se salvou do rebaixamento à Série B.

O triunfo salvador ainda aumentou a invencibilidade sobre o time paulista. A atual sequência aponta oito jogos sem derrota do Inter para o Bragantino, com cinco vitórias coloradas no caminho.