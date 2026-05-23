"Foi inacreditável", diz Pezzolano sobre chances perdidas pelo Inter na derrota para o Vitória

Em jogo em que teve maior controle da bola no campo de ataque, o Inter foi superado pelo Vitória, fora de casa, por 2 a 0, pela 17ª rodada do Brasileirão. Os gols do time baiano foram marcados um em cada tempo, por Renê e Diego Tarzia.

O resultado deu fim a sequência de sete jogos, pouco mais de um mês, sem derrotas. O Inter não corre riscos de terminar a rodada na zona de rebaixamento, mas pode acabar mais próximo dela. Hoje, a diferença é de três pontos para o primeiro time do Z-4, o Corinthians, que tem 18 pontos.

Após o apito final, o técnico Paulo Pezzolano lamentou as chances perdidas pela equipe gaúcha e reconheceu que o adversário foi mais efetivo neste sábado (23).

— Não fomos efetivos. Faltou efetividade, sem dúvida, mas fizemos tudo para levar um resultado positivo. Eles foram efetivos nas poucas oportunidades que tiveram e ganharam o jogo — avaliou Pezzolano.

O treinador uruguaio também comentou sobre a dificuldade de enfrentar o Vitória no Barradão. O time treinado por Jair Ventura costuma fazer valer o apoio de seu torcedor.

— Sabemos que o Vitória aqui é muito forte. Todos os times que vêm aqui erram gols incríveis, e eles são muito efetivos, sabem jogar nesse ambiente. Eles são muito fortes em seu campo — comentou.

Por fim, Pezzolano voltou a falar que o Inter buscou a vitória durante toda a partida, mas esbarrou na falta de efetividade.

— Hoje não entrou nenhuma (bola na rede). Foi inacreditável, passava perto do gol, mas não entrou. São jogos que acontecem. Uma pena, porque viemos buscar os três pontos. E se viu isso. Desde o início com essa maneira que jogamos, fizemos de tudo para ganhar o jogo — concluiu Pezzolano.

O Inter volta a jogar no dia 31 de maio, às 11h, contra o Bragantino, fora de casa, pela 18ª rodada do Brasileirão. Será o último jogo da equipe antes da parada para a Copa do Mundo.