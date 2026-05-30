Fernando Carvalho relembra derrota do Inter para o Mazembe e admite: "A responsabilidade foi dos dirigentes, inclusive minha"

Fernando Carvalho era o vice-presidente do Inter na ocasião, e, na entrevista concedida, assumiu a responsabilidade pela derrota. Divulgação / Internacional

Todo colorado que acompanhou a derrota sofrida pelo Inter na semifinal do Mundial de Clubes de 2010 para o Mazembe, da República Democrática do Congo, por 2 a 0, evita relembrar do jogo.

Várias hipóteses foram levantadas na época para justificar a precoce eliminação no torneio. No entanto, na última quinta-feira (28), em entrevista ao canal de Youtube Charla PodCast, o ex-presidente do clube Fernando Carvalho, afirmou que a culpa pela eliminação foi dos dirigentes da época que não blindaram o grupo do oba-oba estabelecido após a conquista da Libertadores.

Fernando Carvalho era o vice-presidente do Inter na ocasião, e, na entrevista concedida, relembra do clima criado, por exemplo, na ida para o Mundial de Clubes de 2006, quando o Colorado venceu o Barcelona na final por 1 a 0 e se tornou o campeão.

— A grande responsabilidade pela derrota para o Mazembe foram dos dirigentes, inclusive minha. Eu sou o responsável. Paradoxalmente, quando a gente ganhou o Mundial em 2006, a gente blindou o grupo de jogadores: viajamos em avião de carreira, sem torcedor, sem oba-oba, sem festa na saída. Fomos focados para o campeonato — recordou-se o presidente.

Em contrapartida, em 2010 o clima de concentração e foco total adquirido quatro anos antes, foi substituído por euforia e convívio da delegação com torcedores que viajaram para os Emirados Árabes Unidos.

— Quando a gente foi para o Mazembe, teve uma festa na saída. Viajamos em avião fretado com 300 colorados no voo, junto com os jogadores. Ficamos em um hotel onde havia um compartilhamento de ambiente com os 3 mil colorados hospedados no mesmo hotel. Isso foi um erro que cometemos. Foi um erro dos dirigentes que não tiveram a cautela de antever que isso daria problema. E deu — lamentou.

Derrota histórica

Jogador Kabangu comemorando o primeiro gol do Mazembe contra o Inter, em 2010. Jefferson Botega / Agencia RBS

Para se ter uma noção da representatividade da derrota do Inter para o Mazembe, esta foi a primeira vez na história que um time Sul-Americano ficou de fora de uma final de Mundial de Clubes.

Apesar da derrota, o Colorado pressionou os adversários durante toda a primeira etapa, mas parou no goleiro Kidiaba — que ficou marcado pela sua comemoração nos gols do Mazembe, na qual ele sentava-se no gramado, juntava as mãos em punho cerrado junto ao peito e arrastava-se pelo solo com a força dos glúteos.

Reflexo da improdutividade gaúcha, os africanos encontraram brechas deixadas pelo time do técnico Celso Roth. Desta forma, Kabangu e Kaluyituka acertaram bonitos chutes e colocaram o 2 a 0 no placar.

A vitória dos congoleses possibilitou que enfrentassem a Inter de Milão, da Itália, na final, que foi exitosa para os italianos que os derrotaram por 3 a 0 e se consagraram campeões.

— Se tirar os gols e mostrar os lances do jogo para alguém de fora, ele vai dizer que quem ganhou foi o vermelho, porque foi um domínio avassalador. Foram 14 chances de gol e não se reverteram por autossuficiência. Porque acharam que era uma barbada por conta do ambiente criado fora do campo — recorda-se Fernando Carvalho.

Carvalho era vice-presidente durante a gestão encabeçada pelo presidente Vitório Piffero. O dirigente lista as minúcias que foram deixadas de lado pelo time durante a disputa da competição e que serviram de aprendizado:

— Tem que cuidar do detalhe, tem que estar focado. Tem que estar sempre achando que está perigoso. Se achar que é uma barbada, em algum momento tu relaxa. Em algum momento (da partida) não houve uma cobertura. Em algum momento alguém não fechou o espaço para o jogador poder bater de fora da área. Em algum momento se posicionou mal. Porque acharam que iria ganhar. Isso aí não é uma questão voluntária. E quem deveria ter previsto isso eram os experientes, quem eram os experientes? Os dirigentes.