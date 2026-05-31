Fabinho Soldado garante cobrança por fase do Inter: "Ninguém vai fugir da responsabilidade"

Fabinho Solado falou após a derrota do Inter para o Bragantino. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

O diretor executivo Fabinho Soldado reconheceu que o desempenho do Inter no Campeonato Brasileiro 2026 decepciona, e não somente pela derrota por 3 a 1 para o Bragantino na manhã deste domingo (31), em Bragança Paulista, pela 18ª rodada.

Segundo ele, a diretoria acumula uma expectativa maior em relação aos resultados deste primeiro semestre. Após o último jogo antes da Copa do Mundo, a equipe é 14ª colocada com 21 pontos. Ainda pode perder um posto caso o Vasco vença o Atlético-MG ainda neste domingo.

Fabinho deixou claro que o momento é decepcionante e exige correções importantes. Mas saiu em defesa do técnico Paulo Pezzolano e citou que o clube vive outra realidade atualmente.

— A gente esperava estar numa situação melhor da que estamos. Agora, o que tem que fazer é botar a cara. Ninguém aqui vai fugir da sua responsabilidade, mas entendendo que a nossa realidade é outra. A gente sabe que não está em uma colocação boa, mas vamos continuar trabalhando — declarou o dirigente.

Agora, o Campeonato Brasileiro terá uma pausa de quase dois meses por conta da Copa do Mundo. O Inter só volta a campo no dia 22 de julho, contra o Cruzeiro, no Beira-Rio.