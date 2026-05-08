Ex-Inter sofre lesão grave e pode ficar fora da Copa do Mundo

Johnny tem dupla-nacionalidade. USMNT / Reprodução

O meio-campista Johnny Cardoso, formado nas categorias de base do Inter, sofreu uma lesão grave e pode ficar de fora da Copa do Mundo. Defensor da seleção dos Estados Unidos e do Atlético de Madrid, ele sofreu uma entorse no tornozelo direito durante treino do clube na quinta-feira (7).

Segundo o jornal Marca, da Espanha, Johnny deixou a sessão de treinamento muito abalado e passou por uma série de exames. Ele "passará por sessões de fisioterapia e trabalho de reabilitação na academia, e a evolução de sua lesão determinará seu retorno às competições", conforme nota do Atleti. A três rodadas do fim do Campeonato Espanhol, o atleta não deve voltar a jogar nesta temporada pelo clube.

Com nacionalidade brasileira e estadunidense, Johnny já disputou 23 partidas pela seleção norte-americana. É presença praticamente certa na lista do técnico Mauricio Pochettino para o Mundial se estiver em condições.