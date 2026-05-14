Ex-Inter relembra episódio no Brasileirão de 2020: "Quem na história do futebol brasileiro teve torcedor que pagou R$ 1 milhão para jogar?"

Expulsão abriu caminho para a vitória e o título do Flamengo em 2020. Jeff Botega / Agência RBS

O ex-jogador do Inter, Rodinei, vive um bom momento no futebol da Grécia. Atualmente no Olympiacos, o jogador de 34 anos concedeu entrevista ao Ge.Globo e relembrou alguns episódios marcantes da carreira.

Entre eles, um em particular mexe com o imaginário do torcedor do Inter. No Brasileirão de 2020, no jogo contra o Flamengo pela 37ª rodada, em confronto direto pelo título, Rodinei foi expulso.

Para poder atuar na partida, o Inter pagou uma multa de R$ 1 milhão ao Flamengo. O valor foi financiado com uma doação de um torcedor do Mato Grosso.

— Que lateral na história do futebol brasileiro teve torcedor pagando R$ 1 milhão para ele jogar? Normalmente fazem isso para camisa 10, atacante... não para lateral. Então tem que respeitar o "Rodilindo" — brincou.

Rodinei deu uma entrada dura em Filipe Luís, em lance revisado pelo VAR. O Flamengo acabou vencendo a partida por 2 a 1 e assumiu a liderança da competição para ficar com o título na rodada seguinte. Mas ele prefere lembrar do episódio por outro ângulo:

— Os caras lembram do cartão vermelho, mas esquecem do primeiro tempo. Eu dei uma bola no travessão. Se aquela bola entra, a gente era campeão no Maracanã contra o Flamengo — destaca.