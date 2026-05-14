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Ex-Inter relembra episódio no Brasileirão de 2020: "Quem na história do futebol brasileiro teve torcedor que pagou R$ 1 milhão para jogar?"

Rodinei, hoje na Grécia, concedeu entrevista ao Ge.Globo 

Zero Hora

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