Ex-Inter marca golaço de fora da área no futebol mexicano; veja vídeo

Enner Valencia fez o gol da vitória do time mexicano. Mario Vazquez / Pachuca/Divulgação

No primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Mexicano, o Pachuca venceu o Toluca por 1 a 0, no domingo (3). A partida foi disputada no Estádio Nemesio Díez, em Toluca.

O responsável pelo gol da vitória é um velho conhecido da torcida colorada. Enner Valencia fez um golaço de fora da área aos oito minutos da etapa inicial.

Desde que deixou o Inter em setembro do ano passado, o atacante equatoriano já disputou 19 partidas pelo clube mexicano. Ele soma sete gols e uma assistência.

Com o resultado, o Pachuca depende de apenas um empate para avançar às semifinais.

Confira o gol de Enner Valencia