Ex-Inter marca e vira herói de classificação inédita de clube espanhol à final europeia; veja vídeo

O protagonista de uma das melhores noites da história do Rayo Vallecano é um velho conhecido da torcida colorada. O centroavante Alexandre Alemão marcou o gol da vitória contra o Strasbourg, resultado que classificou a equipe espanhola para a final da Conference League.

O time de Madrid venceu os dois jogos da semifinal pelo placar de 1 a 0. Alemão foi o responsável por ambos os gols. Na ida, fez de cabeça após cobrança de escanteio. Já na volta, marcou de rebote.

No clube espanhol desde setembro do ano passado, o atacante já disputou 32 partidas e marcou seis gols. O curioso é que quatro deles foram feitos na Conference League.

Com quase 102 anos de história, o Rayo Vallecano disputará a sua primeira final europeia. O adversário será o Crystal Palace, da Inglaterra, que passou pelo Shakhtar Donetsk.