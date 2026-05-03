Ex-Inter marca dois gols em primeiro jogo oficial de clube recém fundado; veja vídeo

Thiago Galhardo é a grande aposta do Feira FC. Enzo Britto / Feira FC

O atacante Thiago Galhardo, ex-Inter, entrou para a história do Feira FC ao marcar o primeiro gol do clube em uma competição oficial. Não suficiente, o atleta de 36 anos marcou também o segundo na vitória por 3 a 0 sobre o Vitória da Conquista, no sábado (2), pela segunda divisão do Campeonato Baiano.

O Feira FC, da cidade de Feira de Santana, na Bahia, é uma SAF fundada nesta temporada. É presidido pelo advogado e empresário Marcus Rios e tem o influenciador Neto Lima, fundador e acionista, como rosto do clube.

A equipe manda os jogos na Arena Cajueiro, que passou a se chamar Superbet Arena após venda dos naming rights. A casa de apostas também é a patrocinadora master do time.

Capitão, Thiago Galhardo é uma das principais apostas do Feira FC, que também conta com o goleiro Sidão. Com a vitória, o Feira FC está na liderança da competição.

Veja o primeiro gol do Feira FC, marcado por Thiago Galhardo