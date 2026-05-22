"Eu era doente pelo Fernandão”, revela Luísa Sonza ao relembrar o ídolo e o título mundial do Inter; veja vídeo

Uma das artistas mais conhecidas da música brasileira atual, a gaúcha Luísa Sonza é fã de futebol e tem um carinho muito especial pelo Inter. A cantora de sucessos como Penhasco e Sagrado Profano falou sobre sua paixão pelo Colorado em uma entrevista descontraída para as comunicadoras do Grupo RBS Nani Chemelo e Queki.

A conversa vai ao ar no programa Central do Torcedor, deste sábado (23), às 14h, na Rádio Gaúcha e YouTube de GZH.

— A gente já nasce com o body (do time), toda minha família é colorada. Começa um amor, uma paixão muito legal — explica Luísa, que nasceu em Tuparendi, cidade distante 500 km de Porto Alegre.

Bem-humorada e nostálgica, Luísa confirmou que é uma torcedora bem “intensa” e relembrou o título do Mundial do Inter conquistado em 2006, quando ela tinha 8 anos. E ainda revelou sua paixão de infância.

— Eu era doente pelo Fernandão. Ele foi meu primeiro “crush”, para falar a verdade — disse, brincando, mas em tom emocionado.

Em 2022, Luísa Sonza conheceu o Estádio Beira-Rio ao lado de sua família e das Gurias Coloradas. Fred Colorado / SC Internacional

Luísa também falou da sensação de visitar o Beira-Rio pela primeira vez, em 2022.

— Foi muito especial, levei minha família junto. A Luísa criança ficou apaixonada. É um amor muito grande, uma nostalgia muito grande, que nasce junto com a gente.

Outro momento dela no Beira-Rio foi em 2024, na partida Inter 2x0 Caxias, pelo Gauchão daquele ano.

Luísa Sonza no Beira-Rio em 2024. Lauro Alves / Agencia RBS

Consulesa colorada

Sua paixão pelo Inter fez com que o clube a nomeasse como consulesa cultural.

— Meu segurança é corintiano e tem camiseta do Inter. Eu faço política como consulesa, tenho um papel, então vou passar isso para o máximo de pessoas que eu conseguir.

A cantora aproveitou para brincar com um pedido à direção colorada:

— Tem uma nova camiseta do Mundial do Inter. Já estou com o link, vou mandar para eles pedindo. Vou falar que a consulesa precisa ter.