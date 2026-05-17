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"Estava torcendo para o jogo acabar", diz Renato Portaluppi sobre goleada do Inter em cima do Vasco

Técnico deu os méritos ao clube gaúcho pela vitória, mas culpou a falta de atenção de seu elenco

Zero Hora

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