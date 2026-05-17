"Estava torcendo para o jogo acabar", diz Renato Portaluppi sobre goleada do Inter em cima do Vasco

Técnico culpou a falta de atenção do elenco como motivo para a derrota. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Entre boas e más lembranças contra o Inter, Renato Portaluppi não teve uma boa noite neste sábado (16), em Porto Alegre. No Beira-Rio, viu o Vasco ser dominado pelo time de Paulo Pezzolano, que goleou por 4 a 1.

Antes da bola rolar, Renato não concedeu entrevista por conta de estar sem voz. Contudo, se fez presente na coletiva após o apito final e trouxe uma avaliação sobre a derrota.

— Nós entregamos, nós falhamos, nós dormimos no ponto e o Internacional aproveitou. É bem simples. Não importa o esquema, os jogadores, se é mais técnico ou de marcação. Entramos com sono. E saiu barato, custou barato. Foi barato (o placar) pelo o que apresentamos hoje. Eu estava torcendo para o jogo acabar. Estava feio, ainda mais no final com um a menos — disse Renato Portaluppi.

Segundo o treinador do Vasco, o time carioca foi vazado por conta da falta de atenção. Da mesma forma, ele entendeu que o Inter soube aproveitar os deslizes de seu time.

— Os gols que tomamos foram por falta de atenção. Não podemos dar a desculpa de que não tivemos tempo suficiente para treinar. Foi atenção. O Internacional soube aproveitar nossas falhas e mereceu ganhar. Temos que pegar esse jogo como exemplo e esquecer — alertou Renato.

Com desfalques consideráveis, como o volante Thiago Mendes, um dos principais nomes do elenco, Renato não quis culpar a ausência de determinados atletas. Ele seguiu na linha de que faltou atenção para o time carioca.

— Sabíamos da maneira que o Inter ia jogar. Eu não vou tirar os méritos deles, mas nós facilitamos demais. Não quero tirar os méritos, mas pelo o que vi no campo em três nós falhamos. A conta chega. Você não pode falhar tanto assim. Não vou falar dos desfalques do meu time porque eu tenho um grupo, e o jogador tem que aproveitar as oportunidades. Mas é claro que viemos sem quatro jogadores importantes, e o entrosamento não é o mesmo. Entramos dormindo. O adversário entrou para a guerra e nós entramos para desfilar. Pagamos pelos nossos erros — concluiu Renato Portaluppi.