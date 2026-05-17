Emocionado, Bernabei comemora boa fase e vitória do Inter sobre o Vasco: "Feliz pelo momento que estou passando"

Jogador argentino vive a temporada mais artilheira da carreira. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Naquela que foi talvez a melhor partida do ano, o Inter goleou o Vasco por 4 a 1. No Beira-Rio, Carbonero, duas vezes, Alerrandro e Bernabei fizeram os gols da vitória pela 16ª rodada do Brasileirão.

O lateral argentino também deu uma assistência na partida. Ele foi substituído nos minutos finais e saiu aplaudido pelo torcedor colorado. Após o apito final, chorou ao conceder entrevista.

— Estou muito contente pela equipe, que tá funcionando bem, por nossa torcida, por minha família. Então, estou muito feliz pelo momento que estou passando. Quero continuar aproveitando e jogando junto com os craques aqui, que dão muita moral pra mim e muita confiança — disse Bernabei, emocionado.

O defensor, que tem jogado no meio de campo, vive a fase mais artilheira da carreira. Em 2026, ele soma oito gols, sendo o segundo artilheiro do Inter no ano, atrás apenas de Borré.

O centroavante Alerrandro, que também balançou as redes e deu uma assistência, elogiou Bernabei e comentou sobre o entrosamento do ataque da equipe na goleada deste sábado (16).

— Esses momentos que são prazerosos no futebol. Ele estava num momento difícil e, hoje, o estádio inteiro estava aplaudindo. Acho que não tem coisa melhor que isso, ver o companheiro feliz. Quem ganha é a gente, que aprende no dia a dia. E quem vai ganhar com isso é o Inter, porque a gente está se entregando, a gente está disposto a entregar tudo dentro de campo — disse Alerrandro.

O Inter volta a jogar no próximo sábado (23), às 17h, contra o Vitória, no Barradão, em Salvador.