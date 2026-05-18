Elogio de Pezzolano a Juninho abre disputa na zaga do Inter: "O jogo dele foi perfeito"

O técnico Paulo Pezzolano parece ter mais uma dúvida para escalar o time que enfrenta o Vitória no próximo sábado (23). Além da indefinição sobre o substituto de Carbonero, ainda há um mistério em relação ao zagueiro pelo lado esquerdo.
Na goleada sobre o Vasco, Juninho foi o escolhido para ocupar a vaga de Victor Gabriel, suspenso, e pode ter conquistado espaço na equipe. Após a partida, o defensor recebeu elogios públicos de Pezzolano.
— Hoje quero parabenizar frente a todos o Juninho. Não é fácil o que fez o Juninho hoje — destacou Pezzolano no último sábado (16).
Pezzolano revelou ainda que o jogador vinha treinando muito bem, fator que contribuiu para a atuação segura diante do Vasco. O bom desempenho chama atenção principalmente pela pouca minutagem do jogador na temporada.
Desde março, Juninho havia atuado apenas um minuto contra o Grêmio, na final do Gauchão, quatro minutos diante do Corinthians e os 90 minutos contra o Brasil-PEL, pela Recopa.
— O jogo dele foi perfeito, de uma segurança. Fiquei muito feliz, feliz por ele, e feliz porque estamos no caminho certo — comemorou.
Até então, Pezzolano tinha a dupla formada por Mercado, pela direita, e Victor Gabriel, pela esquerda, como titulares da defesa. Félix Torres e Juninho eram os substitutos imediatos, respectivamente, enquanto Clayton Sampaio aparecia como quinta opção no setor.
Mercado se machucou, abriu espaço para Félix Torres, mas já retornou ao time. No lado esquerdo, a disputa é técnica, e Juninho entrou na concorrência com Victor Gabriel, que não era unanimidade.