Elogio de Pezzolano a Juninho abre disputa na zaga do Inter: "O jogo dele foi perfeito"

Desde março, Juninho somou 185 minutos em campo pelo Inter. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O técnico Paulo Pezzolano parece ter mais uma dúvida para escalar o time que enfrenta o Vitória no próximo sábado (23). Além da indefinição sobre o substituto de Carbonero, ainda há um mistério em relação ao zagueiro pelo lado esquerdo.

Na goleada sobre o Vasco, Juninho foi o escolhido para ocupar a vaga de Victor Gabriel, suspenso, e pode ter conquistado espaço na equipe. Após a partida, o defensor recebeu elogios públicos de Pezzolano.

— Hoje quero parabenizar frente a todos o Juninho. Não é fácil o que fez o Juninho hoje — destacou Pezzolano no último sábado (16).

Pezzolano revelou ainda que o jogador vinha treinando muito bem, fator que contribuiu para a atuação segura diante do Vasco. O bom desempenho chama atenção principalmente pela pouca minutagem do jogador na temporada.

Desde março, Juninho havia atuado apenas um minuto contra o Grêmio, na final do Gauchão, quatro minutos diante do Corinthians e os 90 minutos contra o Brasil-PEL, pela Recopa.

— O jogo dele foi perfeito, de uma segurança. Fiquei muito feliz, feliz por ele, e feliz porque estamos no caminho certo — comemorou.

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Até então, Pezzolano tinha a dupla formada por Mercado, pela direita, e Victor Gabriel, pela esquerda, como titulares da defesa. Félix Torres e Juninho eram os substitutos imediatos, respectivamente, enquanto Clayton Sampaio aparecia como quinta opção no setor.