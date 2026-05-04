Dupla invicta como titular do Inter é avalista de nova ideia de jogo de Paulo Pezzolano

De maneira silenciosa, o Inter mudou o seu estilo de jogo. Uma versão mais trabalhadora da equipe de Paulo Pezzolano tem como avalista a dupla de volantes. Villagra e Bruno Henrique dão consistência a um jogo menos agressivo na marcação. O Inter ainda não perdeu com os dois jogando juntos como titulares.
A ideia inicial de Pezzolano foi de montar uma equipe que marcasse em alta intensidade. O objetivo era roubar a bola o mais rápido e mais perto do gol possível. A tática expunha o sistema defensivo.
Agora, a intenção é marcar um pouco mais recuado. O Inter se tornou um time mais paciente na defesa.
— É um time um pouco mais reativo, focado na defesa e que busca o ataque. Um estilo combativo, um estilo em que todos os 11 defendem e atacam, muito disciplinados taticamente e com paciência sem a bola, um pouco mais de paciência sem a bola do que tínhamos antes — explicou após o 2 a 0 sobre o Fluminense, no domingo (3).
Villagra e Bruno Henrique foram titulares juntos em sete partidas. São quatro vitórias e três empates.
— Acho que o Villagra está fazendo excelentes jogos, está entrando no nosso sistema de jogo. É um cara muito bom, tem uma marcação muito forte, quando tem a bola no pé também consegue fazer boas jogadas, ter lucidez para poder sair jogando. Então fico contente por ele, por estar evoluindo dentro do Inter — destacou Bruno Henrique.
Os jogos com Villagra e Bruno Henrique
- Inter 2 x 0 Fluminense
- Botafogo 2x2 Inter
- Athletic 1x2 Inter
- Inter 0x0 Grêmio
- Inter 1x1 São Paulo
- Inter 2x0 Chapecoense
- Santos 1x2 Inter
Os dois devem ser titulares contra o Coritiba, no sábado (9). Na quarta (7), Pezzolano colocará em campo uma equipe alternativa para enfrentar o Brasil de Pelotas, pela Recopa Gaúcha.