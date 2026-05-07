Dupla de volantes do Inter preocupa para encarar o Coritiba

Thiago Maia durante Brasil-Pel x Inter. Ricardo Duarte / SC Internacional

O Inter pode ter duas baixas confirmadas nas próximas horas para enfrentar o Coritiba, no sábado (9), no Couto Pereira. Thiago Maia e Paulinho têm suspeita de lesões musculares e preocupam para a sequência de partidas.

A dupla, que eventualmente aparece entre os titulares, relatou o mesmo problema: dores no músculo posterior da coxa direita. Paulinho foi vetado da Recopa Gaúcha, e Thiago Maia sentiu nos instantes finais do confronto.

O Inter agendou para a tarde desta quinta-feira (7), numa clínica na região metropolitana de Porto Alegre, os exames na dupla. Há o temor de desfalque diante do Coritiba, mas também para embates seguintes de maio.