Dois jogadores do Inter entram em pré-lista de seleção sul-americana para a Copa do Mundo

Convocação final será no dia 29 de maio. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O técnico Nestor Lorenzo, da Colômbia, incluiu o nome de dois jogadores do Inter na pré-lista da seleção para a Copa do Mundo. Borré e Carbonero foram dois dos 55 escolhidos pelo treinador para fazerem parte da relação enviada à Fifa.

Os dois atacantes vinham sendo convocados por Lorenzo para os amistosos mais recentes da Colômbia. Ambos tem chances de estarem na lista de 26 nomes que será anunciada no dia 29 de maio.

Ex-jogador do Grêmio e atualmente no Rosario Central, Campaz também foi incluído na lista pelo técnico. O meia-atacante foi um dos destaques da equipe argentina na temporada passada.

Lorenzo chamou 13 jogadores que atuam no futebol brasileiro. Além dos atletas do Inter, os destaques ficam por conta de Carrascal, do Flamengo, e Jhon Arias, do Palmeiras.

Os jogadores do futebol brasileiro na lista de 55 nomes

Andrés Gómez - VAS

Carlos Cuesta - VAS

Jhon Arias - PAL

Johan Rojas - VAS

Carbonero - INT

Mendoza - ATH

Barrera - BOT

Carrascal - FLA

Portilla - ATH

Viveros - ATH

Villarreal - CRU

Borré - INT

Sebastian Gómez - COR