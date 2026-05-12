Do que o Inter precisa para se classificar na Copa do Brasil

Inter venceu a ida por 2 a 1. Ricardo Duarte / SC Internacional

O Inter decide, nesta terça-feira (12), a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo contra o Athletic-MG se inicia às 19h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado tem a vantagem porque venceu o duelo de ida por 2 a 1. Agora, se classifica com dois resultados: empate ou vitória.

Já o time mineiro precisa do triunfo por um gol de diferença para forçar os pênaltis. Se vencer por dois ou mais gols conquista a classificação no tempo normal.

Próxima fase