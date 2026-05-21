Dinastia Becker: filho e sobrinho de ex-goleiros do Inter participa de treino com o time principal

Franthiesco Becker, filho do ex-goleiro Muriel, em treino do Inter. Tomás Hammes / Agencia RBS

No treinamento realizado pelo Inter na manhã desta quinta-feira (21), a presença de um jovem goleiro chamou a atenção. Com a ausência de Rochet, que ainda se recupera de um desconforto, o elenco profissional acabou ganhando reforços das categorias de base.

E um desses jovens carrega um sobrenome de peso. Franthiesco Becker, da geração 2008, é filho de Muriel (atualmente no Náutico) e sobrinho de Alisson (do Liverpool e da Seleção Brasileira), goleiros revelados pelo Inter.

O pai e o tio são contemporâneos dos tempos de Beira-Rio e dividiram espaço no elenco principal do Colorado antes de seguirem novos desafios na carreira. Portanto, Franthiesco Becker faz parte de uma linhagem de goleiros lançados pelo Inter.

Quem é Franthiesco

Franthiesco, que vai completar 18 anos em agosto, tem 1,87m e vem construindo sua carreira nas categorias de base do Inter, onde atua desde muito cedo. Ainda criança, ele acompanhava o pai em treinamentos no CT Parque Gigante.

A presença de Franthiesco com o elenco principal não é novidade, embora não seja algo recorrente. O atleta faz parte do elenco sub-20 e está no processo de integração e transição que o clube realiza entre a base e o profissional.

Concorrência

Além de Franthiesco e Anthoni, também participaram da atividade na manhã desta quinta-feira os goleiros Kauan Jesus e Diego Esser.