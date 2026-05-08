Inter

Olho no rival
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Dificuldades para jogar em casa e "11 inicial forte": como chega o Coritiba para enfrentar o Inter

Time paranaense soma menos da metade dos pontos disputados no Couto Pereira até o momento no Brasileirão 2026

Nicholas Lyra

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