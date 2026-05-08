Dificuldades para jogar em casa e "11 inicial forte": como chega o Coritiba para enfrentar o Inter

Última vitória do Coritiba no Couto Pereira foi contra o Atlético-MG. Gustavo Oliveira / Coritiba

Após vencer o Fluminense no Beira-Rio, o Inter volta a campo neste sábado (9) para enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira. Com boa campanha como visitante, vai enfrentar justamente um dos piores mandantes do Brasileirão.

O Coritiba tem a sexta pior campanha em casa, tendo conquistado menos da metade dos pontos disputados. São duas vitórias, oito pontos em seis jogos e pouco mais de 44% de aproveitamento.

O Inter tem a estatística ao seu lado para se aproveitar disso: está em sétimo na classificação dos visitantes. São duas vitórias longe do Beira-Rio, contra Santos e Corinthians.

Para o repórter Felipe Dalke, comentarista da Jovem Pan News Curitiba, esse é, justamente, o principal "adversário" do Coritiba no Brasileirão:

— O maior problema do Coritiba tem sido jogar em casa. O torcedor tem um receio, hoje. Porque sempre foi um time poderoso dentro do Couto Pereira, mas não está sendo assim — afirmou.

Apesar disso, o time tem um bom desempenho fora de casa, o que garante momentaneamente uma campanha de meio de tabela — a equipe é a oitava do Brasileirão, com 19 pontos:

— É um time equilibrado, mas que tem uma forma bem definida de jogar, entregando a bola pro adversário.

Nos últimos dois jogos, no entanto, duas derrotas. Perdeu por 1 a 0 para o Grêmio na Arena e foi goleado por 4 a 1 pelo Vitória. A última vitória foi justamente dentro de casa, no dia 19, contra o Atlético-MG, por 2 a 0.

O provável time

O Coritiba tem um desfalque certo para a partida. O zagueiro Tiago Cóser, expulso na goleada para o Vitória, cumpre suspensão. O zagueiro Maicon, é dúvida. Com Bruno Melo (expulso contra o Grêmio) retornando ao time, ele pode atuar ao lado de Jacy na zaga:

— É um time que sabe das suas limitações, que o campeonato é brigar para não cair. Tem um 11 inicial forte, e sabe disso — frisou.

O atacante Breno Lopes também retorna ao time:

— É o mais importante. Um cara que recebe a bola do contra-ataque, e tem feito bons jogos, gols importantes — afirmou.

O provável time do Coritiba tem Pedro Rangel; Tinga, Jacy, Bruno Melo e Felipe Jonathan; Vini Paulista, Josué e Sebastián Gomez; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. A partida acontece neste sábado (9), às 16h, no Couto Pereira, em Curitiba.