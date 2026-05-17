"Dia em que tudo deu certo": Bruno Gomes valoriza momento e atuação do Inter em goleada sobre o Vasco

Bruno Gomes teve boa atuação na goleada colorada sobre o Vasco. Renan Mattos / Agencia RBS

Logo após a goleada e atuação de luxo do Inter de 4 a 1 sobre Vasco da Gama, pela 16ª rodada do Brasileirão, o lateral-direito Bruno Gomes concedeu entrevista na zona mista do Beira-Rio.

— Foi um grande jogo, acho que o placar diz isso. A gente vem tendo uma sequência boa. Como os números dizem, 13 jogos, a gente só tinha perdido um. Claro que a gente estava devendo essa vitória dentro de casa. Um dia em que tudo deu certo. A gente fez um grande jogo contra uma grande equipe, tem que frisar isso também, que é um time bom. Agora é seguir essa sequência para a gente conseguir terminar bem antes da parada — disse.

Questionado sobre a nova cara e postura da equipe de Paulo Pezzolano, o "ex-volante" colorado falou que vai depender se o jogo é em casa ou fora:

— Acho que é muito difícil de falar a maneira de jogar, acho que o Pezzolano fala muito disso, ele joga muito de acordo com o adversário. Acho que o Campeonato Brasileiro tem muitos jogos difíceis. Vai depender muito se tu joga em casa ou fora de casa. Hoje era um jogo, a gente sabia que era um jogo difícil, um jogo contra o Vasco. Então a gente tinha que tomar cuidado que eles tinham um ataque bem ofensivamente. Então a gente teve esse cuidado. Acho que depende muito do estilo de jogo, acho que o Pezzolano fala muito isso, ele, cada jogo faz uma tática — disse.

Bruno Gomes também comentou como é atuar ao lado de Mercado, que voltou de lesão na partida deste sábado:

— Ele é como um ídolo. Jogar do lado dele é muito bom, porque ele vai falar muito com você durante o jogo. Você tem que tentar tirar o máximo dele enquanto ele está em campo, para você aprender. Então, é muito bom jogar do lado dele. Além de grande jogador, ele é grande pessoa, então acho que a gente tem uma honra de ter ele ainda no time. Enquanto ele puder ajudar a gente, a gente vai querer desfrutar do máximo dele. E acho que deu para ver hoje o jogo que ele fez, com a idade que ele tem, a experiência que ele tem. É um grande jogador, e a gente espera que ele continue muito mais aqui.